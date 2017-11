Piazza Affari apre poco mossa, scatto di Fca

Titta Ferraro 3 novembre 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci dell'ultima seduta della settimana con prevalenza degli acquisti a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,04% a quota 23.056 punti. Ieri il listino guida di Piazza Affari ha toccato i nuovi massimi a due anni chiudendo sopra i 23mila punti. Tra le big di Piazza Affari si muove bene Fca (+2,09% a 15,61 euro) all'indomani dei dati sulle immatricolazioni in Italia, risultate stabili rispetto a un anno fa per il gruppo italo-americano. Si muove ancora al rialzo Tenaris (+0,85%) dopo il rally post trimestrale della vigilia. Male invece alcuni bancari con Bper e Banco Bpm in calo di oltre l'1%, Unicredit cede lo 0,83%.Ieri sera dagli Stati Uniti è arrivata l'ufficializzazione da parte di Donald Trump della nomina di Jerome Powell come futuro presidente della Federal Reserve. Oggi forte attesa per i dati di domani relativi il mercato del lavoro statunitense ad ottobre, che dovrebbe tornare a correre dopo la battuta d'arresto registrata nella precedente rilevazione (consensus +310 mila posti dopo i -33 mila di settembre).