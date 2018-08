Piazza Affari apre poco mossa, Atlantia tenta di rialzare la testa

Titta Ferraro 17 agosto 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta senza direzione per Piazza Affari. Dopo i primi minuti di contrattazioni i l'indice Ftse Mib sale dello 0,03% a quota 20.530. Ieri Piazza Affari era scivolata ai nuovi minimi annui complice il tracollo di Atlantia (-22%) e le rinnovate tensioni sul fronte spread.Dopo i primi scambi Atlantia segna un moderato recupero (+3,15%) dopo che il crollo del Ponte Morandi a Genova ha comportato la perdita di circa 6 miliardi di capitalizzazione in due sedute. IL governo ha avviato le pratiche per il ritiro della concessione, ma oggi il ministro Salvini ha leggermente abbassato i toni ("Non è il momento di parlare di ritiro concessioni, faremo il punto settimana prossima, prima vediamo cosa succede").Intanto S&P ha messo sotto osservazione il rating di Atlantia per un possibile downgrade considerando i potenziali risarcimenti legati al crollo del ponte di Genova e l'eventualità di dover rimborsare i bond Autostrade per l'Italia, su cui è stata emessa un'opzione put.Si conferma poi la debolezza di Stm che cede oltre l'1,5%, così come Ubi Banca.