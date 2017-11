Piazza Affari apre piatta, banche sotto pressione

Titta Ferraro 8 novembre 2017 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Avvio senza direzione per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,01% a 22.959 punti. In affanno i titoli bancari complice anche la notizia dell'aumento di capitale da 700 mln annunciato da Credito Valtellinese. Tra i peggiori figura Banco Bpm che cede oltre il 2%, -1,7% Bper e -1,1% per Ubi Banca. Segno meno per Eni (-0,2%9 reduce dalla seduta positiva di ieri sulla scia del possibile passaggio di una quota del 2,15% dal tesoro a cdp. Mps (-0,66%) ha annunciato di aver chiuso il terzo trimestre in utile.Oggi attesi i numeri di Generali, Bper e Yoox.