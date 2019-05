Piazza Affari apre maggio in affanno, ko Saipem e Ferragamo

Titta Ferraro 2 maggio 2019 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

Incipit di maggio in retromarcia per Piazza Affari. In attesa dell'ingresso nel vivo della stagione delle trimestrali italiane, il Ftse Mib ha ceduto oggi lo 0,78% a quota 21.710 punti. Ieri la Federal Reserve ha confermato il livello dei tassi di interesse nel range compreso tra il 2,25% e il 2,50%. Jerome Powell, a dispetto del recente rallentamento dell'inflazione, ha affermato che le pressioni inflazionistiche scontano "fattori transitori" mostrandosi più falco delle attese.Maglia nera del Ftse Mib per Saipem che ha ceduto oltre il 4% complice anche il ritracciamento del petrolio. Male anche Tenaris (-2,87%) che paga l'acuirsi delle tensioni in Venezuela. Intanto stasera dopo la chiusura dei mercati sono attesi i conti del primo trimestre 2019.Ferragamo è arretrata del 2,6% dopo il rally dell'ultima seduta di aprile favorito da un giudizio d'acquisto degli analisti, il primo da più di un anno.Giornata movimentata per Fiat Chrysler (-1,34%) che era arrivata a toccare un minimo a 13,05 euro complici i deboli dati di vendite negli Usa. Il gruppo guidato da Mike Manley ha riportato un calo delle vendite del 6% negli Stati Uniti ad aprile. Il marchio di camion Ram è stato l'unico dei sei marchi del gruppo a registrare un aumento delle vendite lo scorso mese, in crescita del 25% rispetto allo stesso mese del 2018. Oggi alle 18:00 verranno pubblicati i dati sulle immatricolazioni auto in Italia nello scorso mese. Domani invece saranno diffusi i numeri di FCA relativi al primo trimestre 2019. Il mercato si attende ricavi a 25,67 miliardi (-5% a/a). L’Ebit adjusted dovrebbe raggiungere 1,37 miliardi, in calo di oltre il 14% a/a, portando la redditività al 5,3% (vs 5,9% del primo quarter dello scorso anno). L’utile netto adjusted dovrebbe attestarsi a 868,5 milioni, in calo di oltre il 16% a/a.