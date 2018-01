Piazza Affari apre in rialzo in scia a balzo Wall Street, bene Stm

Titta Ferraro 18 gennaio 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Prevalenza degli acquisti in avvio per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in salita dello 0,17% a quota 23.555 punti. L'azionario italiano trova sponda nel rally di ieri di Wall Street con indici statunitensi in rialzo di circa l'1%, miglior performance giornaliera delle ultime sei settimane. Buoni anche i riscontri di oggi dalla Cina, con Pil cresciuto più del previsto nell'ultimo scorcio del 2017 con l'anno che si chiude a +6,9%.Sul parterre milanese segno più per Stm (+1,7%) che sfrutta l'ottima seduta della viglia del Nasdaq. Male invece Campari (-2%).Oggi attesa una raffica di dati economici in arrivo oggi pomeriggio dagli Stati Uniti dopo i positivi riscontri arrivati ieri dalla produzione industriale. Si parte alle 14:30 con i dati di novembre relativi al mercato immobiliare, con l'avvio di nuovi cantieri e i permessi edilizi. In agenda anche i consueti riscontri settimanali su richieste sussidi e scorte petrolio.