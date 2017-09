Piazza Affari apre in rialzo con Fca ed Stm in testa, attesa per Pil Italia

Titta Ferraro 1 settembre 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio positivo per Piazza Affari nella prima seduta del mese di settembre. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,52% a 21.783 punti dando seguito ai progressi della vigilia. Tra le blue chip continua il rally di Fca (+1,42% a 12,82 euro) su cui ieri Goldman Sachs ha alzato il prezzo obiettivo a 25,9 euro, valori praticamente doppi rispetto a quelli attuali. Bene anche Stm (+1,1%). Arranca invece Mediaset (-0,77%).L'Istat diffonderà oggi la seconda lettura del Pil italiano relativo al secondo trimestre, atteso in buon rialzo (+0,4% m/m e +1,5% annuo). Attesi anche gli indici Pmi manifatturieri relativi al mese di agosto per Francia, Germania e area euro.I mercati nel pomeriggio guarderanno oltreoceano per il dato più importante della giornata, con le non farm payrolls attese in rallentamento a +180 mila ad agosto rispetto alle +209 mila di luglio.