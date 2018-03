Piazza Affari apre in rialzo, bene Unipol. Attesa per inflazione Usa

Titta Ferraro 13 marzo 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza intonata al rialzo per Piazza Affari, reduce da 5 sedute consecutive con segno più. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,17% a 22.802 punti. Tra i migliori Unipol (+3%) che sfrutta la promozione a buy decisa oggi da Kepler Cheuvreux. In fondo al listino invece Mediaset che cede il 2,4%.Oggi fari sull'inflazione Usa per avere possibili indicazioni sulle prossime decisioni di politica monetaria della Fed. Le stime sono di una lieve accelerazione dei prezzi a +2,2% dal +2,1% precedente. "I mercati si aspettano una solida lettura dell'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, un dato chiave prima della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 20-21 marzo", argomenta BlackRock.Tra gli appuntamenti della giornata, si segnala anche la riunione dell'Ecofin per discutere di misure per le banche e fiscali. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano collocherà quattro Btp per un importo massimo complessivo di 8,75 miliardi.