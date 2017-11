Piazza Affari apre in rialzo, bene Eni

Titta Ferraro 7 novembre 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Avvio ben intonato per Piazza Affari in scia ai nuovi record toccati da Wall Street sospinta dalla nuova ondata di M&A. L'indice Ftse Mib segna in avvio un rialzo dello 0,48% a quota 23.113 punti. In prima fila le big Enel (+0,93%) ed Eni (+1,1%). Su quest'ultima ci sono indiscrezioni circa l'intenzione del Ministero dell'economia e delle finanze di cedere parte della partecipazione residua. La partecipazione che il Mef ha nel colosso del cane a sei zampe è pari al 4,34%. Secondo quanto appreso da indiscrezioni stampa e in particolare da Il Sole 24 Ore, il Mef starebbe vagliando la cessione del 2,15% di Eni a Cdp per un valore di 1 miliardo.