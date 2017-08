Piazza Affari apre in rialzo, Fca ritraccia

Titta Ferraro 23 agosto 2017 - 09:13

Primi scorci di seduta con quotazioni in progresso a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,28% a quota 21.789 punti. Si sgonfia leggeremente Fca che cede lo 0,43% dopo il rally dell'ultima settimaan sull'interesse dei cinesi di Great Wall Motors, confermato ieri anche se non c'è ancora stato alcun contatto con il Lingotto.Intanto oltreoceano Donald Trump è tornato a fare pressioni sulla costruzione del muro ai confini con il Messico. Il presidente Usa ha confermato anche che gli Stati Uniti usciranno dall'accordo commerciale NAFTA sollevando ulteriori preoccupazioni per il potenziale impatto sul commercio globale. I mercati guardano inoltre agli appuntamenti dei prossimi giorni con il simposio di Jackson Hole che prenderà il via giovedì e vedrà protagonisti Yellen e Draghi (entrambi parleranno venerdì).