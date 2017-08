Piazza Affari apre in rialzo, Fca non si ferma

Titta Ferraro 24 agosto 2017 - 09:10

Partenza in rialzo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,42% a 21.711 punti. Tra i migliori si conferma Fca (+1,73%) protagonista ieri sulla scia delle voci di spin off di Maserati, Alfa Romeo e Magneti Marelli. Bene anche Exor (+0,56%). Tra le banche si muovono bene Banco Bpm (+0,44%) e Intesa Sanpaolo (+0,7%).Ieri Mario Draghi non si è sbilanciato sulle prossime mosse di politica monetaria. Il presidente della Bce ha precisato che la forward guidance è uno strumento utile, ma che la sua efficacia può essere migliorata se combinata con altre misure non-standard.Da oggi il focus sarà sul simposio di Jackson Hole, in particolare le parole di Janet Yellen attese per domani pomeriggio, così come il discorso di Draghi.