Piazza Affari apre in lieve rialzo, male Snam

Titta Ferraro 14 marzo 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Partenza in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,17% a quota 22.715 punti. Cede terreno Snam (-0,96%) con il mercato che ha accolto male i conti e i nuovi target al 2021 con politica dividendi confermata (+2,5% crescita annua della cedola).In mattinata è previsto il discorso di Mario Draghi a Francoforte, con la commissione europea che si esprimerà al Parlamento europeo sulla questione statunitense relativa ai dazi doganali. Produzione industriale e occupazione trimestrale in Eurozona sempre in tarda mattinata. Vendite al dettaglio, prezzi alla produzione e scorte di greggio in arrivo dagli Stati Uniti.