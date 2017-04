Piazza Affari apre debole nonostante Trump, giù le banche in attesa della Bce

Titta Ferraro 27 aprile 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Partenza senza verve per Piazza Affari nonostante l'annuncio di ieri sera di Trump relativo alla riforma fiscale con la conferma dell'intenzione di portare al 15% la corporate tax dal 35% attuale. Dopo i primi minuti di contrattazioni il Ftse Mib cede lo 0,45% a 20,701 punti. In affanno le banche con calo di oltre l'1% per Banca Mediolanum e -0,85% per Unicredit. Male anche Stm (-25).



In Europa focus oggi sulla riunione della Bce che dovrebbe confermare la propria politica monetaria accomodante con tassi fermi a zero e acquisti di asset a quota 60 miliardi di euro al mese fino a fine 2017. Attesi anche i dati preliminari di aprile sull'inflazione tedesca. Dagli Stati Uniti in arrivo i consueti riscontri settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione e gli ordini di beni durevoli relativi al mese di marzo.