Piazza Affari apre bene, Ftse Mib torna sopra 19mila punti. Sprint di Prysmian

Titta Ferraro 8 gennaio 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Segno più in avvio di seduta per Piazza Affari che prova a dare seguito ai rialzi delle ultime due sedute. L'indice Ftse Mib si riporta sopra la soglia dei 19 mila punti con un progresso dello 0,54%. A dare slancio al listino milanese c'è la chiusura positiva di Wall Street nella prima seduta della settimana, così come questa mattina di Tokyo (+0,82% il Nikkei). Gli investitori continuano a guardare al possibile esito delle trattative commerciali tra Usa e Cina, in occasione del vertice vice ministeriale iniziato ieri.Sul fronte macro si conferma la produzione industriale che a novembre ha mostrato una flessione dell'1,9% rispetto al mese precedente. Gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,3%.Tra i singoli titoli di Piazza Affari si segnala il rally di Prysmian che sale di oltre il 4% dopo che gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato la raccomandazione sul titolo a Buy dal precedente Neutral. Il prezzo obiettivo è invece passato da 22 a 21 euro.Male invece Italgas (-2,65%) che paga il declassamento a hold dal precedente buy deciso da Kepler Cheuvreux.