Piazza Affari apre ancora su di giri: bene le banche e Ferragamo, fatica Stm

Alessio Trappolini 4 gennaio 2017 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha aperto positiva con il FTSE Mib che sale sopra quota 19.700 punti in rialzo di circa lo 0,7%. Ancora una partenza con l’acceleratore innestato per i bancari, guidati dalla matricola Banco Bpm, +2,4% a 2,74 euro, cui fa seguito il titolo della Popolare dell’Emilia Romagna, +2,37% a 5,6 euro. Si distingue Salvatore Ferragamo che a pochi minuti dall’apertura guadagna il 2,8% a 23,4 euro. Fatica invece STM che dopo il brillante 2016 sta arrancando in questo avvio di anno. Il titolo è finito in asta di volatilità con una perdita teorica vicina al 4%.