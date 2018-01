Piazza Affari apre ancora in rialzo, bene Leonardo e Unicredit

Titta Ferraro 9 gennaio 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Partenza in buon rialzo per Piazza Affari che dà seguito al rally delle ultime sedute. L'indice Ftse Mib segna dopo i primi minuti di contrattazione un progresso dello 0,16% a quota 22.881 punti. Oggi non sono attesi spunti di rilievo con il mercato già proiettato all'inizio dell'earning season statunitense e all'importante dato sull'inflaizone Usa a dicembre, attesa in accelerazione.Bene sul parterre milanese Lenoardo (+1%). Sale anche Unicredit (+0,3%) dopo che ieri l’Agenzia di rating Moody's ha modificato l’outlook da Stabile a Positivo. Moody’s ha confermato i ratings di UniCredit SpA a lungo termine ‘Baa1’, a breve termine ‘Prime-2’ e il rating individuale (BCA) ‘ba1’.Poco mossa Atlantia a 27 euro con l'autorità di Borsa spagnola che ha confermato ieri a mercato chiuso la sua autorizzazione per l'offerta da 15,6 miliardi di euro di Atlantia su Abertis, respingendo il ricorso di due ministri spagnoli che avevano chiesto di revocarla. La controfferta da 17,1 miliardi della tedesca Hochtief (che fa capo agli spagnoli di ACS) su Abertis è ancora sotto esame dalla Cnmv.La giornata di oggi dal punto di vista macro vede l'Istat diffondere i dati di novembre con il tasso di disoccupazione, atteso all'11%, in diminuzione rispetto all'11,1% del mese precedente. Dati sulla disoccupazione in arrivo anche per l'area euro.