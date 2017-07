Piazza Affari, approccio costruttivo anche oggi: Tim e Mediaset sugli scudi, focus su Generali

Alessio Trappolini 13 luglio 2017 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Approccio costruttivo anche oggi per il mercato italiano che tenta di avvicinare la soglia tecnica e psicologica dei 21.500 punti. Da poco passato mezzogiorno l’indice FTSE Mib mostra un rialzo dello 0,25% circa a 21.488 punti. A spingere il sentiment sul listino milanese è il duo Tim, +2,6% a 0,826 euro, Mediaset, +1,28% a 3,31 euro, grazie ad un ammorbidimento dei contrasti con l’azionista di riferimento dell’ex monopolista tlc, la società francese Vivendi.Acquisti a mani base anche sulle azioni Generali, +1,9% al momento, in seguito alla notizia secondo cui il Leone di Trieste starebbe valutando la vendita di Generali Leben, controllata tedesca con asset vita per circa 44 miliardi di euro.Giornata contrastata per il bancario, in assenza di nuova benzina ad alimentare il rally prevalgono le prese di beneficio in particolar modo su titoli quali Ubi Banca, -0,6% a 4 euro. Male il comparto automotive: Cnh Industrial indietreggia di circa mezzo punto a 10,48 euro e Brembo soffre un calo dello 0,7 per cento a 13,72 euro.Timida reazione per Fca che strappa un +0,40% a 10,12 euro dopo che Bloomberg ha riportato la notizia di un possibile accordo con l’Epa negli Usa, dove il gruppo automobilistico si sta preparando per il verdetto da parte dell'autorità di controllo ambientale.