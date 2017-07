Piazza Affari animata dalle trimestrali: festeggia Luxottica, Saipem inciampa sulle svalutazioni

Alessio Trappolini 25 luglio 2017 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prosegue la seduta in salute, oltre quota 21.500 punti, animata dalla stagione delle trimestrali ormai cominciata ieri. Trascorsa metà giornata l’indice FTSE Mib viaggia in rialzo di quasi un punto percentuale. Sul principale listino italiano prevale il colore verde, soprattutto per quanto riguarda il settore dell’industria e dei finanziari.Guarda tutti dall’alto Luxottica, +2,79% a 53,25 euro, forte di risultati trimestrali solidi che hanno permesso al board guidato da Leonardo Del Vecchio di confermare l'outlook per l'anno in corso. Si muovono bene anche i titoli Leonardo, +2,46% a 15,36 euro, e Finecobank, +2,6% a 7,46 euro.Rosso accesso per Saipem, -1,75% a 3,36 euro, che inciampa su un secondo trimestre debole, sul quale hanno pesato le svalutazioni e la nuova configurazione organizzativa.Il gruppo guidato da Stefano Cao ha rivisto la guidance per l'intero anno. I ricavi sono previsti nel 2017 pari a circa 9,5 miliardi di euro contro la precedente stima di 10 miliardi. Rivista al ribasso anche la stima sull'utile netto rettificato, pari a 200 milioni, rispetto ai circa 230 milioni precedenti.