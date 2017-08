Piazza Affari ancora in rialzo, FCA sempre protagonista

Titta Ferraro 16 agosto 2017 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Piazza Affari ch da seguito al rally di inizio ottava. Il FTSE Mib sale dello0,78% a 21.890 punti. In testa FCA con un +3% dando seguito al balzo di lunedì su indiscrezioni interesse di un gruppo auto cinese.Oggi focus sulla produzione industriale italiana mentre dagli USA in arrivo i dati su nuovi permessi di costruzione, avvio di nuovi cantieri e scorte di petrolio. In serata riflettori puntati su Washington perché saranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del FOMC (Federal Open Market Committee), il braccio operativo della Banca centrale statunitense.