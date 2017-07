Piazza Affari ancora in rialzo, Banco Bpm non si ferma

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Avvio con ancora segno più per Piazza Affari dopo il positivo avvio di settimana. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,31% a 21.255 punti. Tra i migliori anche oggi Banco Bpm (+1,35%) sospinto ancora dalle attese per la possibile cessione di Aletti. Bene anche Fca che si avvicina a quota 10 euro (+0,85% a 9,91 euro).In una settimana abbastanza scarna di indicazioni macro, i mercati guardano già a domani con l'audizione del presidente Janet Yellen davanti al Congresso Usa che potrebbe fornire dettagli in merito al piano di riduzione del bilancio e sulle tempistiche dei prossimo rialzo dei tassi. Atteso poi per venerdì invece inizia la stagione delle trimestrali.