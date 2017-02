Piazza Affari ai minimi da una settimana: male le banche

Marco Berton 17 febbraio 2017 - 14:37

MILANO (Finanza.com)



Si aggrava ulteriormente l'andamento degli indici milanesi con il FtseMib che registra un calo pari all'1,25% in area 18850. L'indice ha toccato un minimo intraday a 18821, livello che non veniva registrato da una settimana. Male il comparto bancario con Bper -4,3%, UBI Banca -3%, Banco BPM e Mediobanca -2,8%. In controtendenza solo CNH Industrial +0,5%, Moncler +0,79%, e Mediaset +1,3%.