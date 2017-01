Piazza Affari accelera al rialzo, banche in rally

Alessio Trappolini 13 gennaio 2017 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prosegue spedita sulla via del rialzo anche nelle contrattazioni pomeridiane. L’indice FTSE Mib si colloca davanti a tutti gli altri basket europei con un guadagno dell’1,8% a 19.500 punti.



Banche in rally dopo le recenti prese di beneficio dei giorni scorsi. Banco Bpm vola oltre il 5,5% a 2,79 euro sfruttando il giudizio sfornato questa mattina da Citigroup che ha avviato la copertura sul titolo con un Buy e target price a 3,6 euro. UBI Banca, miglior titolo di giornata, replica la performance di ieri con un +9,39% a 3,37 euro. Bene Unicredit, +5,6% a 2,72 euro all’indomani dell’approvazione dell’aumento di capitale monstre da 13 miliardi di euro da parte dei soci.



Recupera parte del terreno perduto ieri FCA, +4,3% a 9,16 euro, dopo la replica dei vertici dell’azienda alle accuse mosse ieri dall’Epa riguardanti l’utilizzo di un software per la modifica delle emissioni nei motori Diesel. Il rialzo del titolo del lingotto trascina con se anche le altre aziende della galassia Agnelli: Ferrari, +2,9% a 56,65 euro, CNH Industrial, +2,8% a 8,555 euro, Exor, +6,55% a 42,62 euro.