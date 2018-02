Piazza Affari: UniCredit in rosso, peggior titolo bancario del listino

Alessio Trappolini 2 febbraio 2018 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Seduta difficile per UniCredit, in affanno a Piazza Affari dove da poco trascorso il giro di boa della giornata il titolo arretra del 2,3% a 17,358 euro, minimi della settimana. Ucg soffre dell’incapacità di portarsi oltre le coriacee resistenze statiche a 18 euro, livello che ostacola la salita del prezzo dallo scorso agosto.A rendere ancor più torbido il clima sull’intero comparto vi è poi il calo verticale di Deutsche Bank a seguito della diffusione dei conti 2017, esercizio chiuso in rosso per la terza volta consecutiva.