Piazza Affari: Tiscali mette il turbo dopo accordo con Fastweb su 5G

31 luglio 2018

Fuori dal listino principale si mette in evidenza Tiscali dopo l'accordo con fastweb sul 5G annunciato ieri sera. Dopo lo scatto a Piazza Affari in avvio di contrattazioni, il titolo è sospeso per eccesso di rialzo e adesso è in asta di volatilità (il titolo si è spinto fino a 0,0233 euro a quasi +19%).L'accordo, che ha un importante valore strategico per entrambe le società, prevede l'acquisizione da parte di Fastweb della licenza detenuta da Aria (controllata di Tiscali) per 40 Mhz nella banda 3.5 Ghz e il ramo di azienda Fixed Wireless Access (FWA) di Tiscali, che comprende infrastrutture FWA (836 torri) e 34 FTE. Il valore dell'operazione è di circa 150 milioni di euro, di cui 100 milioni cash (di cui metà nel 2018 e metà nel 2019), un accordo wholesale da 4 a 5 anni per un valore complessivo di 40 milioni e 10 milioni di debiti verso i fornitori. Grazie all'accordo wholesale con Fastweb, la società fondata da Renato Soru ottiene il pieno accesso all'infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb e all'infrastruttura FWA oggetto dell'acquisizione.In particolare, la controllata di Swisscom si assicura l'accesso a lungo termine ad una risorsa scarsa e pregiata, una porzione di spettro nella banda 3,5 Ghz, rafforzando così la sua strategia di convergenza fisso-mobile e acquisendo la capacità di realizzare rapidamente una rete 5G a partire dalle principali città italiane.