Piazza Affari: Tenaris in rosso in Borsa, chiusi impianti in Texas per Harvey

Daniela La Cava 29 agosto 2017 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Seduta tinta di rosso per Tenaris a Piazza Affari, dove il titolo del gruppo di Dalmine mostra una flessione di circa l'1,6 per cento. Attraverso una nota ufficiale Tenaris ha fatto sapere di avere chiuso gli impianti di Houston, Freeport e Bay City in Texas in scia alle inondazioni e alle piogge che si stanno abbattendo sul Texas causate dalla tempesta Harvey.