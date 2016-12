Piazza Affari: Telecom Italia protagonista, soffre Ferragamo

Alessio Trappolini 23 dicembre 2016 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha concluso la settimana che precede il natale in rialzo, in un clima prefestivo caratterizzato da minori volumi di scambio. L’indice FTSE Mib ha consolidato i forti rialzi registrati nel mese di dicembre ed ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 1,05% a 19.321,34 punti.



In questo quadro Telecom Italia (+4,44% a 0,857 euro) ha portato a casa la maglia rosa del listino italiano. Il titolo ha beneficiato delle indiscrezioni circolate questa mattina sulla stampa nazionale, secondo cui sul tavolo dell’esecutivo sarebbe allo studio un piano di difesa dell’azienda tlc italiana che vede schierata in prima linea la Cassa Depositi e Prestiti (CdP), pronta all’ingresso nella compagine azionaria di Telecom Italia per pareggiare la quota di Vivendi. Ben comprata anche A2a, che ha concluso la seduta in rialzo del 3,06% a 1,21 euro.



Sul fronte dei ribassi hanno sofferto Salvatore Ferragamo, -0,53% a 22,23euro, e CNH Industrial, -1,02% a 8,255 euro. UniCredit ha chiuso sotto la parità dello 0,56% a 2,836 euro, in controtendenza rispetto al settore bancario.