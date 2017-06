Piazza Affari: Saipem ed ENI in testa al listino, rotazione settoriale a favore del settore oil (trader)

Alessio Trappolini 12 giugno 2017 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

In testa a Piazza Affari questa mattina si collocano due titolo oil: si tratta di Saipem, +2,6% a 3,53 euro, e di ENI, +1% circa a 14,04 euro. “Potrebbe essere in corso una rotazione settoriale nei portafogli dei gestori a livello globale che favorisce il settore oil a spese di quello tecnologico”, ha commentato un esperto dalle sale operative, “le valutazioni sul settore tech sono tiratissime e questo vale un po' per tutte le aree geografiche, mentre i titoli oil sono quelli che hanno lasciato scoperto più terreno da inizio anno”.