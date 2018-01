Piazza Affari: Luxottica in rosso aspettando i conti 2017

Titta Ferraro 29 gennaio 2018 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Prevalenza delle vendite a Piazza Affari sul titolo Luxottica in attesa dei conti 2017 in arrivo oggi dopo la chiusura dei mercati. Il titolo del colosso dell'occhialeria cede lo 0,68% a quota 51,2 euro.La preview di Equita sim vede per Luxottica vendite 2017 a 9,155 miliardi (+0,8% o +2,1% a cambi costanti) con un -2,4% nel quarto trimestre (+4,2% a cambi costanti). Previsioni di Equita che sono sostanzialmente in linea con quelle di consensus (9,16 miliardi).