Piazza Affari: Leonardo sale in cattedra, al via countdown per nuovo piano

Improvvisa accelerazione in Borsa per Leonardo Spa. Da poco trascorse le ore 14 il titolo ha sperimentato un guizzo improvviso che lo ha proiettato di nuovo sopra quota 11 euro (livello perso di vista ad inizio settimana).Il mercato ha dunque cominciato il countdown per il Nuovo Piano industriale, atteso come da calendario diramato dal gruppo martedì 30 gennaio. Dalle sale operative alcuni analisti spiegano che “il focus del mercato sarà sugli elicotteri”.Ricordiamo che sarà il primo Piano industriale stilato e approvato sotto la nuova dirigenza di Alessandro Profumo. Leonardo era finita sotto i riflettori lo scorso novembre a causa del taglio alle guidance sul 2017, dovuto proprio alla debolezza nel settore elicotteri.Sempre secondo il calendario societario mercoledì 14 marzo si riunirà il Consiglio di Amministrazione per il progetto di Bilancio 2017 e il successivo 8 maggio quello per i risultati al 31 marzo 2018.