Piazza Affari: Giglio group sbarda in Sud Africa, siglato accordo con operatore Iptv

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group ha annunciato questa mattina lo sbarco in Sud Africa con il canale Nautical Channel (società controllata al 100%), canale dedicato in esclusiva alla nautica e agli sport acquatici. L’accordo commerciale è stato siglato con Discover Digital, importante operatore IPTV in Sud Africa.

A metà mattinata il titolo segna una fra le migliori performance dell’intero listino, con un rialzo del 5% a 3,79 euro.