Piazza Affari: Ftse Mib viaggia sotto 21 mila punti, bancari tentano il recupero dopo partenza fiacca

Daniela La Cava 27 giugno 2017 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove sotto la linea della parità, con il Ftse Mib che lascia sul terreno circa lo 0,15% a 20.970,65 punti. Sul listino milanese, dopo un avvio fiacco, alcuni titoli del comparto bancario tentano di imboccare la strada dei rialzi: in questo momento il recupero riesce a Bper che guadagna circa lo 0,73% e a Intesa Sanpaolo, che ieri ha chiuso con un guadagno di oltre il 3%, e ora sale dello 0,52 per cento. Positiva anche Ubi Banca che mostra una crescita di quasi lo 0,6 per cento. Sempre deboli Banco Bpm (-0,57%) e Unicredit (-0,12%).Sul caso banche venete è intervenuto oggi anche il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. "Nessun regalo - ha dichiarato Messina in una intervista a “La Repubblica” - la nostra banca non ha chiesto di comprare le attività delle venete, ma è arrivata a questa operazione perché è stata chiamata dall'advisor del Tesoro a partecipare a un'asta. A quell'asta si sono presentate altre primarie banche internazionali".