Piazza Affari: Ftse Mib sotto la parità a metà seduta

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove sotto la parità a metà seduta, con il Ftse Mib che cede circa lo 0,15% a 21.010,41. Gli investitori guardano all'esito delle elezioni in Gran Bretagna, con la premier Theresa May che ha vinto senza però conquistare la maggioranza assoluta in Parlamento. Uno scenario incerto in vista dell'avvio dei negoziati sulla Brexit.

Sul listino milanese si mette in evidenza il titolo Ubi Banca che guadagna oltre quattro punti percentuali, in vista dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Un sostegno arriva anche dalla promozione a buy firmata dagli analisti di Equita che hanno anche alzato il prezzo obiettivo da 3,7 a 4,4 euro. In affanno anche oggi sul Ftse Mib il titolo Campari che lascia sul terreno oltre il 2 per cento.