Piazza Affari: Ftse Mib scatta oltre 24 mila punti, massimi da luglio 2015

Titta Ferraro 23 gennaio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Avvio scoppiettante per Piazza Affari sull'onda dei nuovi record di Wall Street. Ieri sera i democratici del Senato hanno accettato di votare per finanziare il governo fino all'8 febbraio dando fine allo shutdown durato 3 giorni.L'indice Ftse Mib si è spinto in avvio fino a 24.033 punti, in rialzo di oltre mezzo punto percentuale. Si tratta dei massimi da luglio 2015.