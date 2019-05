Piazza Affari: Ftse Mib parte in rosso (-0,6%), vola Leonardo (+3%) dopo la trimestrale

simone borghi 9 maggio 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Avvio in territorio negativo per Piazza Affari con il Ftse Mib che arretra dello 0,6% poco sopra i 21.000 punti. Perdono terreno anche tutte le altre principali borse europee.Svetta sul paniere principale Leonardo con un rialzo di oltre il 3%, tornando sopra i 10 euro. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha chiuso un primo trimestre 2019 migliore delle aspettative e ha confermato le previsioni per l'intero anno. Positive anche Amplifon (+1%) e Juventus (+0,8%).Scivola in fondo al Ftse Mib Banco Bpm che è stato sospeso per eccesso di ribasso (-5,7% a 1,87 euro). Il mercato non ha apprezzato i risultati trimestrali comunicati ieri dalla banca, dopo la chiusura dei mercati.