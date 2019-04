Piazza Affari: Ftse Mib chiude in calo (-0,27%), pesa lo stacco cedola di qualche big

simone borghi 23 aprile 2019 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude la seduta odierna in lieve ribasso con il Ftse Mib che cede lo 0,27% a 21.896,84 punti appesantito dallo stacco dei dividendi di alcune blue chip. Positive invece le altre principali borse europee, mentre dall’altra parte dell’Atlantico gli indici di Wall Street viaggiano in frazionale rialzo.Prosegue a pieno regime la stagione delle trimestrali, con Coca Cola e Lockheed Martin premiate dai conti al contrario di Procter & Gamble, Verizon e Harley Davidson. Il tutto in attesa dei conti di diverse big del settore tecnologico tra cui Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft e Tesla, in programma nel corso della settimana.In spolvero il comparto dell’oil, con le quotazioni del greggio che si mantengono in prossimità dei massimi da 6 mesi sostenute dalla decisione dell’amministrazione Trump di non rinnovare le esenzioni ad otto paesi, tra cui l’Italia, alle sanzioni per le importazioni di petrolio dall’Iran. Una mossa che mira a bloccare completamente le esportazioni di greggio da Teheran a partire dal prossimo due maggio e che colpisce soprattutto alcuni paesi asiatici tra cui Cina, India, Giappone e Corea del Sud.Tornando a Piazza Affari, svettano in cima al Ftse Mib i petroliferi Tenaris (+3,5%) e Saipem (+2,9%). Ben comprata anche Eni (+2,4%) in scia alla buona intonazione del greggio e in attese dei conti del primo trimestre 2019 che verranno diffusi domani. In rialzo Leonardo (+0,1%) dopo che la sua tecnologia di smistamento bagagli è stata scelta per il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Hong Kong, il quinto scalo più trafficato al mondo. Tra le peggiori del listino troviamo Fca (-4,5%) e UniCredit (-3,3%), appesantite dallo stacco cedola. In calo anche Stm (-3,4%) che diffonderà domani prima dell’apertura dei mercati i conti del primo trimestre. La peggiore è Juventus (-5,6%).