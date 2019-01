Piazza Affari: Ftse Mib chiude a -0,6% in area 18.210 punti

simone borghi 3 gennaio 2019 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Seduta negativa per Piazza Affari con il Ftse Mib che cede lo 0,61% a 18.218,4 punti. In territorio negativo anche tutte le altre Borse europee, in un mercato che continua tuttavia a risentire dei timori legati al rallentamento della crescita globale.