Piazza Affari: Ftse Mib cede quasi 2%, proiettato verso 22 mila punti

2 marzo 2018

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al ribasso per Piazza Affari. Dopo un avvio in rosso, il Ftse Mib ha ampliato le perdite e in questo momento cede quasi il 2% a quota 22.025,14 punti. E' sempre Fca la peggiore del listino milanese, con un ribasso del 5,5% a 16,13 euro.Il mercato guarda agli ultimi annunci di Trump che intende implementare dazi su acciaio e alluminio e attende l'appuntamento di domenica 4 marzo, con le elezioni politiche italiane. "Maggiori dazi globali potrebbero avere ripercussioni negative sulla crescita economica globale in caso di ritorsioni", commentano gli strategist di Mps Capital Services.