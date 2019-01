Piazza Affari: Ftse Mib avanza di oltre il 2% a metà seduta, brilla Saipem e i bancari

Daniela La Cava 4 gennaio 2019 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Proseguono gli acquisti a Piazza Affari, sostenuta dalle positive performance dei titoli del comparto bancario. A metà seduta l'indice Ftse Mib, tra i migliori del Vecchio continente, avanza del 2,13% a 18.607,29 punti. In testa al listino milanese Saipem che sale di quasi il 5% grazie al rialzo dei prezzi del petrolio, con le quotazioni del Wti e del Brent che segnano una crescita di circa il 2 per cento. In gran spolvero i bancari: con Unicredit, Ubi Banca e Mediobanca che guadagnano circa il 4 per cento.