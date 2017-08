Piazza Affari: Ferrari ha aggiornato nuovi record storici, Saipem ha chiuso su minimo da due mesi

Alessio Trappolini 22 agosto 2017 - 17:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari in controtendenza quest’oggi. Il mercato italiano ha trascorso praticamente quasi tutta la seduta in territorio negativo, a differenze degli altri listini continentali che hanno chiuso tutti sopra la parità.Il FTSE Mib ha chiuso in moderato ribasso a 21.729,48 punti, in calo dello 0,1 per cento. La maglia di peggior titolo di seduta va a Saipem che ha perso il -1,86% ed ha chiuso sui minimi di giornata a 3,16 euro: un livello che non veniva testato da due mesi: ultima volta il 21 giugno scorso. Migliore Ferrari, +3,04% a 98,05 euro, dopo aver aggiornato nuovi record storici a 98,35 euro.