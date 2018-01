Piazza Affari: Fca in testa al Ftse Mib. Equita alza target a 20 euro

Daniela La Cava 26 gennaio 2018 - 10:31

A Piazza Affari i fari rimangono ancora puntati su Fiat Chrysler Automobiles (Fca), con il titolo che si posiziona in testa al Ftse Mib con un rialzo dell'1,5% a 19,71 euro all'indomani della pubblicazione dei risultati finanziari. Il gruppo automobilistico guidato da Marchionne ha archiviato il 2017 con utile netto in aumento del 93% a 3,5 miliardi di euro e con debito netto industriale quasi dimezzato a 2,4 miliardi di euro.Gli analisti di Equita si sono soffermati sui risultati ma anche sulla guidance per il 2018: le stime per il 2018 sono state confermate, ma nella parte bassa dell'intervallo, comunque superiori alle aspettative. "La performance 2018 dipenderà dal successo dei nuovi modelli in fase di lancio (Jeep Wrangler nel quarto trimestre 2017, RAM 1500 e Jeep Cherokee dal primo trimestre 2018)", spiegano gli esperti della sim milanese che hanno alzato il target price su Fca a 20 euro da 18,2 euro, confermando la raccomandazione "hold". Equita Sim ha inoltre aumentato le stime 2018/2019 in media del 6% per l'Ebit rettificato "per riflettere quanto evidenziato nel quanto trimestre 2017 dal Nafta" e del 10% per l'utile netto "includendo anche minor tax-rate".