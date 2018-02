Piazza Affari: Fca avanza di oltre il 2% su rumors Ipo Magneti Marelli, atteso cda già la prossima settimana

Daniela La Cava 16 febbraio 2018 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Tra le storie di giornata a Piazza Affari c'è Fiat Chrysler (Fca), con il titolo che guadagna oltre il 2% e si posiziona tra i migliori del Ftse Mib dopo le indiscrezioni stampa sullo scorporo e Ipo di Magneti Marelli. Secondo quanto riportato da "Il Sole 24", la prossima settimana dovrebbe tenersi un consiglio di amministrazione di Fca in cui si discuterà dello spin-off e della successiva quotazione della controllata attiva nel settore della componentistica. Lo scorso 25 gennaio, in occasione della presentazione dei risultati finanziari, l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, aveva anticipato che lo scorporo sarebbe stato discusso in un cda a febbraio, con l'intento di includerlo nel piano 2022.