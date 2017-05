Piazza Affari, FTSE Mib sui massimi dal 29 dicembre 2015: ben comprate Italgas e Atlantia

Alessio Trappolini 15 maggio 2017 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

E’ una Piazza Affari in spolvero quella che oggi ha terminato la prima seduta della nuova settimana al top dei mercati azionari in Europa. L’indice FTSEMib passate le ore 17.35 segnava un rialzo dello 0,6% a 21.704,46 punti, livello che in chiusura non veniva aggiornato dal 29 dicembre 2015. L’indice di riferimento del mercato italiano ha praticamente annullato tutte le perdite fatte registrare durante il corso del 2016.



Miglior titolo di giornata è stato Italgas, +3,22% a 4,61 euro, ma a tenere banco oggi è stata principalmente la questione di Atlantia, +2,47% a 24,81 euro, dopo che il gruppo ha annunciato ufficialmente l'Opa sul 100% della spagnola Abertis a 16,5 euro per azione, per un controvalore totale di 16,3 miliardi di euro, prezzo in linea con le attese degli analisti.



“Insieme Atlantia e Abertis daranno vita al primo gruppo mondiale nella gestione di autostrade a pagamento”, hanno commentato gli analisti di Banca Imi, che sul titolo confermano una raccomandazione Buy e un prezzo obiettivo a 27,5 euro.

Sul fronte vendite il settore finanziario ha sofferto con Banca Generali, -1,17% a 27,85 euro, e Finecobank, -1,56% a 6,62 euro.