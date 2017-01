Piazza Affari: FTSE Mib sotto 19mila punti, clima pesante sul settore bancario

Alessio Trappolini 30 gennaio 2017 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Mattinata difficoltosa per Piazza Affari, con un quadro reso ancora più complicato per il FTSEMib, che a metà mattinata si porta sotto i 19mila punti. Non accadeva dal 16 dicembre scorso. Con il maxi aumento di capitale UniCredit ormai alle porte il clima si fa pesante per il comparto bancario italiano, in un contesto che si fa sempre più pressante anche sul secondario dei Titoli di Stato. Il BTp a dieci anni segna un rendimento del 2,34 per cento.



In questo quadro UniCredit perde il 4,5% a 26,46 euro, seguendo a breve distanza UBI Banca, -6,64% a 3,31 euro, al momento in asta di volatilità per eccesso di ribassi. Vendite meno accentuate per STMicroelectronics, che limita le perdite al -0,24% a 12,50 euro.