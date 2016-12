Piazza Affari: FTSE Mib passa in territorio negativo, Mps sui minimi storici

Alessio Trappolini 21 dicembre 2016 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Il FTSE Mib passa in territorio negativo in una mattinata segnata da un cambio di passo generalizzato fra i listini europei. A frenare il basket italiano vi sono fattori sia tecnici che fondamentali. Lato tecnico, la corsa dell’indice è frenata dalla presenza di una coriacea resistenza in area 19.215 punti, mentre sul fronte fondamentale pesa la vicenda Mps. L’aumento di capitale “di mercato” dell’istituto sembra essere sempre più a rischio: le adesioni sarebbero ferme a circa 500 milioni di euro, con l'ipotesi del salvagente pubblico che si fa sempre più concreta. Il titolo perde il 16,56% ed ha aggiornato i minimi storici a 15,47 euro.