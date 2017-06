Piazza Affari: FTSE Mib cede l’1%: vola Saipem, crollo verticale di STM

Alessio Trappolini 12 giugno 2017 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha chiuso in rosso una seduta tormentata per gli indici europei. L’indice FTSEMib ha chiuso la giornata borsistica in calo dell’1% a 20.910,23 punti. Sul principale listino di Piazza Affari si è messo in luce il titolo Saipem, +5,23% 3,62 euro.



Lato ribassi a soffrire di più è stato STM, -9,2% a 13,93 euro, che ha pagato la sbandata dei titoli tech di Wall Street di venerdì e proseguita anche oggi. Fuori dal listino principale sotto la lente Gambero Rosso, -18,355 a 1 euro e Trevi, con il titolo scivolato sui minimi da oltre 13 anni.