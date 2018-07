Piazza Affari: Cucinelli perde oltre 12%, Berenberg passa a hold da buy

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Ulteriore accelerazione ribassista nel pomeriggio per il titolo Brunello Cucinelli a Piazza Affari, dove mostra un ribasso di oltre 12% a 32,8 euro (minimo di giornata a 32,5 euro), tornando a vedere i livelli di fine maggio. Oggi su Cucinelli si sono espressi gli analisti di Berenberg che hanno tagliato la raccomandazione, portandola a hold dal precedente buy, e limato il target price a 34 da 35 euro. Gli esperti della banca tedesca ricordano il titolo è segnalano che "la storia resta intatta ma pienamente valutata". Nel breve termine, sempre secondo Berenberg, l'upside è limitato in assenza di catalizzatori.Ribassi (più contenuti) a Piazza Affari anche per altre due big del settore del lusso: Moncler cede il 3,3% e Salvatore Ferragamo lascia sul terreno l'1,9 per cento.