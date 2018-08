Piazza Affari: Banca Carige sale di oltre il 2%, Malacalza presenta lista per rinnovo cda

Daniela La Cava 24 agosto 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva a Piazza Affari per Banca Carige, con il titolo che avanza di oltre il 2% all'indomani dela presentazione della lista di Malacalza. Ieri sera Malacalza Investimenti, titolare del 23,95% della banca ligure, ha annunciato presentato i 10 nomi che compongono la lista per il prossimo cda e che saranno proposti all'assemblea dei soci del 20 settembre. La lista comprende i nomi di Pietro Modiano, Lucrezia Reichlin, Fabio Innocenzi, Stefano Lunardi, Salvatore Bragantini, Francesca Balzani, Lucia Calvosa, Chiara Del Prete, Luisella Bergero e Stefano Dagnino. Modiano, ex Intesa Sanpaolo e Unicredit e al momento presidente di Sea (Aeroporti di Milano) è indicato come presidente, mentre l'economista Reichlin, ex consigliere di Unicredit, lo dovrebbe affiancare come vicepresidente."Professionalità di elevato profilo e con profonda conoscenza del settore bancario", precisa la società in una nota nella quale conferma il proprio impegno per il rilancio del gruppo.Adesso si attende la lista dello sfidante Raffaele Mincio che detiene una quota superiore al 5% del capitale della banca ligure attraverso le società Pop12 e Time & Life.