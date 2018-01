Piazza Affari: Atlantia su di giri, in calo Mediaset e le oil

Alessio Trappolini 19 gennaio 2018 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari questa mattina è salita in cattedra spingendosi verso nuovi record relativi ed infrangendo l’importante livello tecnico a 23.600 punti. Poco prima delle ore 13:00 l’indice FTSE Mib sale di circa 0,9 punti guardando sempre più da vicino la barriera psicologica a 24mila punti.Sul listino italiano sale un po' tutto, dai bancari (Banco BPM +1% e BPER Banca +1,13% i migliori) alla moda, con Ferragamo che al momento guadagna quasi 3 punti a 22,56 euro. Exploit di Poste Italiane, +2,2% a 6,725 euro, grazie alle parole dell'Ad Matteo Del Fante circa le prospettive del gruppo dopo gli accordi con Anima e CdP, e Atlantia, maglia rosa con un +2,85 per cento.A dar slancio alla holding infrastrutturale è quanto riferito dal quotidiano tedesco Boersen-Zeitung secondo cui sarebbe pronta ad alzare l'offerta su Abertis una volta che l'ente regolatore del mercato spagnolo CNMV approverà l'offerta di Hochtief.Il segno meno prevale su Mediaset, -0,98% a 3,22 euro, e nel settore oil con ENI che arretra dello 0,33% e Saipem in calo dello 0,64 per cento.