Piazza Affari: Atlantia debole, Acs conferma possibile contro opa su Abertis

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Si muove in territorio negativo Atlantia a Piazza Affari, con il titolo che cede circa lo 0,3% in scia alla notizia che il gruppo spagnolo Acs ha allo studio una possibile contro opa su Abertis.In una nota pubblicata da Cnmv, la Consob spagnola, si legge: "In relazione alle notizie apparse oggi sui giornali, Acs conferma di avere allo studio, con l'assistenza di advisor esterni e senza aver presentato la questione alla deliberazione del consiglio di amministrazione, una possibile contro opa sulla società Abertis, pur non avendo preso alcuna decisione in merito". Il gruppo iberico capitanato dal presidente del Real Madrid Florentino Perez ha così confermato le indiscrezioni stampa pubblicate da "Expansion".