Piazza Affari: +2% per titolo Amplifon dopo target finanziari 2018/2020

26 marzo 2018

MILANO (Finanza.com)

Avvio di giornata positivo per Amplifon a Piazza Affari, dove il titolo sale di quasi il 2% e mette nel mirino la soglia di 14 euro. A sostenere l'azione la presentazione delle principali linee guida strategiche e gli obiettivi finanziari per il triennio 2018-2020, in occasione del Capital Markets Day.In particolare, per il triennio 2018-2020 il gruppo prevede un aumento dei ricavi consolidati superiore alla crescita attesa del mercato e pari a un tasso composto medio annuo (Cagr) high single-digit, con la "crescita trainata da una solida crescita organica e dall’espansione del network con circa 700 nuovi punti vendita al 2020", precisa la società. Il gruppo punta ad aumentare la redditività raggiungendo un margine Ebitda pari a circa il 18,5% al 2020, anche dopo maggiori investimenti nel marketing, nelle risorse umane e nell’infrastruttura per sostenere la crescita futura. Amplifon si attende inoltre una crescita dell’utile netto nel triennio, trainato sia dalla maggiore leva operativa, ma anche dai minori oneri finanziari grazie al recente rifinanziamento dell’Euro Bond (in scadenza a luglio 2018) con termini e condizioni significativamente migliorative e da un tax rate stimato nel triennio inferiore al 30 per cento. Infine, punta a generare un flusso di cassa operativo cumulato per il triennio 2018-2020 pari a circa 600 milioni di euro.