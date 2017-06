Piazza Affari +0,81% con le banche, Yoox vola su indiscrezioni interesse Alibaba. Alert STM

Alessio Trappolini 26 giugno 2017 - 17:53

MILANO (Finanza.com)

Il mercato italiano ha reagito positivamente alle notizie provenienti dal fronte bancario, dove grazie all’intervento di Intesa Sanpaolo sulle due venete e dello Stato in Mps si è evitato il collasso del sistema. In questo quadro l’indice FTSE Mib ha chiuso la seduta odierna a 21.001,95 punti, in rialzo di 0,81 punti percentuali.A trainare la performance odierna le banche, trainate da Intesa (+3,51% a 2,708 euro) e Banco Bpm (+3,78% a 2,79%). Ad offuscare la luce menate dalle banche tricolore in Borsa è però la performance di Yoox Net-a-porter, che ha chiuso la sessione in rialzo dell’8,73% a 25,41 euro. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla redazione di Borse.it dalle sale operative, alla base del repentino rally vi sarebbero voci di mercato circa un possibile interesse da parte di Alibaba per una quota del gruppo.Sul fronte dei ribassi è STM, -3,28 per cento, a soffrire la peggior performance fra le blue chip italiane, con il titolo impegnato in una parabola ribassista che ha portato il titolo a quota 12,96 euro: era dal 14 febbraio scorso che il titolo non chiudeva sotto i 13 euro per azione.